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شركات اتصالات تدرس مغادرة اليمن بسبب الضغوطات التى تتعرض لها من الحوثيين

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:09 ص
شركات اتصالات تدرس مغادرة اليمن بسبب الضغوطات التى تتعرض لها من الحوثيين جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء أ ش أ
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أكدت مصادر يمنية، أن شركة الاتصالات الدولية تدرس بشكل جدى مغادرة السوق اليمنية، بسبب الابتزاز المالى المتواصل الذى تتعرض له من قبل ميليشيات الحوثى ، وزيادة الضرائب غير القانونية عليها.

وقالت المصادر ، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز"، الخميس ، إن الميليشيات الحوثية تعمل على إصدار حكم جائر على شركات الاتصالات ، مستغلين سطوتهم المطلقة على أجهزة الأمن والمخابرات.

وأضافت أن ميليشيات الحوثى، تمارس كل طرق الضغط والترهيب على قضاة المحكمة لإصدار أحكام تقضى بتسديد شركات الاتصالات أموال للميليشيات.

 


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