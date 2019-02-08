شركات اتصالات تدرس مغادرة اليمن بسبب الضغوطات التى تتعرض لها من الحوثيين

صنعاء أ ش أ

أكدت مصادر يمنية، أن شركة الاتصالات الدولية تدرس بشكل جدى مغادرة السوق اليمنية، بسبب الابتزاز المالى المتواصل الذى تتعرض له من قبل ميليشيات الحوثى ، وزيادة الضرائب غير القانونية عليها.

وقالت المصادر ، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز"، الخميس ، إن الميليشيات الحوثية تعمل على إصدار حكم جائر على شركات الاتصالات ، مستغلين سطوتهم المطلقة على أجهزة الأمن والمخابرات.

وأضافت أن ميليشيات الحوثى، تمارس كل طرق الضغط والترهيب على قضاة المحكمة لإصدار أحكام تقضى بتسديد شركات الاتصالات أموال للميليشيات.