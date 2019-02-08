شركات اتصالات تدرس مغادرة اليمن بسبب الضغوطات التى تتعرض لها من الحوثيين

أكدت مصادر يمنية، أن شركة الاتصالات الدولية تدرس بشكل جدى مغادرة السوق اليمنية، بسبب الابتزاز المالى المتواصل الذى تتعرض له من قبل ميليشيات الحوثى ، وزيادة الضرائب غير القانونية عليها.
وقالت المصادر ، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز"، الخميس ، إن الميليشيات الحوثية تعمل على إصدار حكم جائر على شركات الاتصالات ، مستغلين سطوتهم المطلقة على أجهزة الأمن والمخابرات.
وأضافت أن ميليشيات الحوثى، تمارس كل طرق الضغط والترهيب على قضاة المحكمة لإصدار أحكام تقضى بتسديد شركات الاتصالات أموال للميليشيات.
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