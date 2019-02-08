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سلاح الجو الليبى يستهدف تمركزات المرتزقة فى مدينة مرزق جنوب البلاد

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:10 م
سلاح الجو الليبى يستهدف تمركزات المرتزقة فى مدينة مرزق جنوب البلاد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
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نفذت مقاتلات سلاح الجو الليبى غارات على ثلاثة تجمعات للمرتزقة التشاديين وحلفائهم بالقرب من مدينة مرزق جنوب البلاد ، وبحسب ما ذكرت  شعبة الاعلام الحربى ، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان لها، منذ قليل، أن ضربات الطيران الليبى ، استهدفت بدقة تمركزات الارهابيين فى محيط مرزق، مشيرة إلى أن المقاتلات عادت إلى قواعدها سالمة.

كانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ، قد أعلنت حظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية ، إلا بعد موافقتها، محذرة أى طائرة من الهبوط فى مجال المنطقة الجنوبية إذا حلقت بدون تصريح من قيادة الجيش الليبى.

وأشارت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لقيادة الجيش الليبى ، إلى أنه فى حال عدم امتثال الطائرة للأوامر ستعامل كهدف معاد، موضحة أن أى طائرة أجنبية تهبط حتى فى المهابط الترابية ، ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوى الليبى لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتى إشعار آخر.

وشددت غرفة عمليات القوات الجوية ، أن عدم امتثال أى طائرة  سيجرى معاملتها كهدف معاد، منوهة بأن أى طائرة أجنبية تحاول الهبوط حتى فى المهابط الترابية ستكون هدفاً مشروعاً على الفور لنيران مقاتلات السلاح الجوى الليبى.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية ، أن المنطقة المعلن عنها ومنذ منتصف ليل الخميس ولحظة إعلان هذا البلاغ هى منطقة عمليات حربية مغلقة حتى إشعار آخر ، كما أعلنت  القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية انتهاءها من تأمين حقل الشرارة النفطى الواقع بحقل مرزق جنوب غربى البلاد.


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