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سقوط 9 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:33 م
سقوط 9 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية ضبط مخدرات- أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 9متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والهيروين والحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان  اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "محمد.أ."29 عام، عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"محمود.ا"22 عام، عاطل، بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 35 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"محمد.ع"26 عام، عاطل، بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول و"محمد.ع"20 عام، عاطل، بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 40 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط "رجب.ع"32 عام، عاطل، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.500كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"مساعد.ع"40 عام عاطل، بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 300جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول و"احمد.ش"33 عام عاطل، بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 5 جرام وهاتف محمول، و"على.ع"39 عام عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 300جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"هشام.ع"29 عام عاطل، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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