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خالد صلاح
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سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:57 ص
سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية امطار -ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة، فى إطار موجة الطقس السئ الذى تتعرض له المحافظة، حيث إستمر هطول الأمطار الخفيفة، مصحوبا بانخفاض فى درجات الحرارة.
 
من جانبها، كثفت أحياء الإسكندرية، جهودها لرفع القمامة وأعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع، كما أعلنت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة الشركة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال موجة الطقس السئ، من خلال انتشار مراكز سيارات الشفط، وانتشار عمال الشركة، وتطهير الشنايش والمطابق. 
 
 
 

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