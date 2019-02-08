سقوط أمطار بساحة الحرم النبوى.. والدفاع المدنى ينقذ 111 شخصًا.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

شهدت إمارة المدينة المنورة حالة من عدم استقرار الطقس، حيث سقوط الأمطار الرعدية والسيول بالعديد من المناطق أمس، بينما حذرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا السبت، بينما أنقذ الدفاع المدنى السعودى 111 شخصًا نتيجة الأمطار التى سقطت على المنطقة.



سقوط الأمطار فى ساحة الحرم النبوى

وأظهر الفيديو متداول لساحة الحرم النبوى، نزول الأمطار فى الساحة الرئيسية للحرم النبوى، بينما هرول المصليين داخل الحرم والاحتماء تحت المظلات.

وكان قد أعلن الدفاع المدنى السعودى قد أعلن إنقاذ 111 شخصًا و14 أسرة نتيجة الأمطار التى هطلت على المنطقة وانتشلت جثة مواطن يبلغ من العمر 65 عاماً متوفى بسيول وادى، فضلاً عن مشاركة طيران الأمن وما زالت الفرق تبحث عن شخص مفقود فى وادى فضلاً غرب محافظة العلا.



الدفاع المدنى السعودى







من جانب آخر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين لاحتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، فى منطقة المدينة المنورة غدًا السبت.