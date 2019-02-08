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الجمعة، 08 فبراير 2019 12:49 م
خالد صلاح
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سفير روسيا فى سوريا: انسحاب القوات الأمريكية سيزيد جهود توحيد أراضى البلاد

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:03 م
سفير روسيا فى سوريا: انسحاب القوات الأمريكية سيزيد جهود توحيد أراضى البلاد قوات الجيش الأمريكى
أ ش أ
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أكد السفير الروسى لدى سوريا ألكسندر يفيموف، أنّ انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيزيد من فعالية الجهود التى تبذلها السلطات السورية لضمان وحدة وسلامة أراضى البلاد، متمنياً أن تجد السلطات السورية حلولا مقبولة تراعى مصالح جميع الجماعات العرقية والدينية التى تقطن فى مناطق الأقليّات.

وقال يفيموف، لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "إن انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من سوريا سيجعل من الممكن زيادة فعالية الجهود التى تبذلها السلطات السورية لضمان وحدة وسلامة أراضى البلاد.


وأضاف : نأمل فى هذا الصدد، أن تتمكن دمشق، فى سياق الاتصالات مع ممثلى الأكراد المحليين، من إيجاد حلول مقبولة بشكل متبادل لاستعادة سيادة سوريا، مع مراعاة مصالح جميع الجماعات العرقية والدينية التى تقطن هذه المنطقة.

 

 


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