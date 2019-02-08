سفارة العراق فى القاهرة تتابع علاج العراقيين المصابين بحادث الطور

كتب : أحمد جمعة

قالت السفارة العراقية لدى القاهرة، اليوم الجمعة، انها تتابع ميدانيا وبتوجيه من وزير الخارجية محمد على الحكيم علاج العراقيين المصابين اثر حادث تصادم حافلتين بطريق شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة عراقيين اثنين وإصابة 9 آخرين.

وأكدت السفارة العراقية فى القاهرة انه تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات شرم الشيخ القريبة، وقامت السفارة عبر قنصليتها بإجراءات نقل الجثامين ومتابعة حالات المصابين خصوصا الحرجة منها.

وقالت السفارة أن حالة وفاة فى مستشفى الطور للطفل وثاب وهاب أحمد، وحالة وفاة آخرى فى مستشفى شرم الشيخ لسيدة تدعى شيماء عبد ساير.

وأكدت السفارة أن المصابين فى مستشفى الطور هم سجى علوان عبد، رزان سيف حازم، فضيله جواد كرمش، وهاب محمد احمد، رنا ماجد راشد، موضحة ان المصابون فى مستشفى شرم الشيخ هم زهراء على فيصل السهيل، علي فيصل دحام السهيل، شمس فيصل دحام السهيل، احمد فيصل دحام السهيل.