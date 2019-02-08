كتب هانى الحوتى

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 8-2-2019، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين وحتى أمس الأول.

رغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الأول الأربعاء، إلا انه سجل فروقا طفيفة فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.55 جنيها للشراء ، و 17.65 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.



وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة، كالتالى...



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.54 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.55جنيه للشراء

17.65جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.55جنيه للشراء

17.65جنيه للبيع