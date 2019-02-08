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سحب مياه الأمطار من شوارع بئر العبد فى شمال سيناء.. صور

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:00 ص
سحب مياه الأمطار من شوارع بئر العبد فى شمال سيناء.. صور سحب مياه الامطار
شمال سيناء - محمد حسين
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نفذ اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، حملة سحب تجمعات وبرك مياه الأمطار من شوارع المدينة وفتح الطرق.
 
وقال  العميد ايهاب فرغلي ، رئيس مركز ومدينة بئر العبد فى تصريح صحفى، ان الحملة نفذت بتنسيق بين مجلس مدينة بئر العبد وشركة المياه ، وتم خلالها تشغيل عربات الكسح لإزالة  المياه المتراكمة  فى الشوارع والطرق بالمدينة، لافتا ان الامطار تسببت في تجمع مياه بكميات كثيرة ، و تم ازالتها بعربات الكسح نهائيا، وتحسين  حركة السير  فى الشوارع وعودة السلاسة المرورية لطبيعتها.
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