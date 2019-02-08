سحب مياه الأمطار من شوارع بئر العبد فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، حملة سحب تجمعات وبرك مياه الأمطار من شوارع المدينة وفتح الطرق.

وقال العميد ايهاب فرغلي ، رئيس مركز ومدينة بئر العبد فى تصريح صحفى، ان الحملة نفذت بتنسيق بين مجلس مدينة بئر العبد وشركة المياه ، وتم خلالها تشغيل عربات الكسح لإزالة المياه المتراكمة فى الشوارع والطرق بالمدينة، لافتا ان الامطار تسببت في تجمع مياه بكميات كثيرة ، و تم ازالتها بعربات الكسح نهائيا، وتحسين حركة السير فى الشوارع وعودة السلاسة المرورية لطبيعتها.