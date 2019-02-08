سامح شكرى: القمة الإفريقية تمثل فرصة لتعزيز القضايا المهمة لمصر

كتب محمد شرقاوى

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن القمة الأفريقية الـ 32 تمثل فرصة لتعزيز القضايا التي تهتم بها مصر.



وأضاف شكري - في تصريحات لقناة اكسترا نيوز على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للاتحاد الأفريقي - أن إفريقيا قارة شابة لديها من الكوادر والقدرات التي إذا ما انطلقت في وضع من الحوكمة السليمة واتاحة الفرصة للابتكار تستطيع أن تحقق الكثير.



وأوضح أن الدورة الـ32 من القمة الأفريقية تواصل العمل في خلال الدورات الماضية في الكثير من المجالات الهامة وفي مقدمتها تحقيق برنامج تنموي خاص بأفريقيا 2063 واعتماد القرارات الخاصة للإصلاح المؤسسي للاتحاد بحيث يضطلع بدوره في رعاية البرامج المختلفة التي يتم تنفيذها في الدول الأفريقية والتواصل مع القادة الأفارقة الذي يتم على هامش القمة واتاحة الفرصة لهم للتداول في قضايا السلم والأمن الأفريقي والقضايا التنموية وإدخال اتفاقية التجارة القارية الحرة إلى حيز النفاذ وأيضا القضايا المتعددة الخاصة بالسلم والأمن سواء كانت في وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات وغير ذلك من المشاكل التي تعاني منها القارة الأفريقية.



وأشار إلى أن هذه القمة تمثل فرصة لتعزيز الكثير من القضايا التي تهتم بها مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لوضوح الرؤية لدى الرئيس فيما يتعلق بالطبيعة التكاملية لدى الدول الافريقية والقدرة على الاعتماد على الموارد الأفريقية وقدرتها وكوادرها.



وردا على سؤال حول خطة مصر خلال هذا العام من 2019 وحتى العام القادم، قال شكري إن خطة مصر هي المتابعة الحثيثة للبرامج المرتبطة بأجندة 2063 ومعدلات تنفيذها وتواصل مستمر مع المفوضية الأفريقية لأن هناك دور مشترك بين المفوضية والرئاسة في إدارة هذه البرامج وتنفيذ المخططات الخاصة بها، بالإضافة إلى قضايا السلم والأمن ومجلس السلم والأمن الافريقي والانخراط في قضايا الأمنية الافريقية، واستمرار كثافة الاتصالات مع القادة الافارقة وفي زيارات متبادلة سواء كانت للقاهرة او زيارات الرئيس السيسي لدول عديدة من القارة هي التي تولد الرؤية المشتركة وحول تحديد الاهداف والاولويات.



وبسؤاله عن هل من الممكن أن نرى منطقة حرة أفريقية قال شكري:"لدينا أمل كبير وفي الحقيقة لم يبق إلا عدد ضئيل من الدول التي يتطلب تصديقها حتى تدخل الاتفاقية، ونتوقع خلال الـ6 أشهر القادمة سوف تدخل الاتفاقية حيز النفاذ وتصبح أرضية قوية لزيادة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية".



وردا على سؤال حول الاستفادة من التجربة المصرية أوضح شكري أن مصر تتطلع للتعاون مع الأشقاء في أفريقيا وما استطاعت أن تحققه مصر وما تقدمه بالفعل للعديد من الدول الافريقية في مجال الدورات التدريبية والاطلاع على التجربة المصرية في تعزيز الإمكانات سواء من خلال الدورات التي تعقد في القاهرة أو خلال إيفاد الخبراء في شتى المجالات سواء الصحية والتعليمية أو مجالات الري والزراعة كل هذا يتيح الفرصة لاكتساب التجارب المفيدة والخبرة المتراكمة ونحن نستفيد ايضا ، وقال شكري إن مصر ستمثل الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين.