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روسيا : لا يمكننا أن نسمح بوجود "محميات" للإرهاب فى سوريا

الجمعة، 08 فبراير 2019 03:12 م
روسيا : لا يمكننا أن نسمح بوجود "محميات" للإرهاب فى سوريا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى فيرشينين، اليوم الجمعة، أن موسكو لا يمكنها أن تسمح بوجود "محميات" للإرهاب فى سوريا، وأنه يجب القضاء على الإرهاب إن آجلا أم عاجلا.

وقال فيرشينين فى إحاطة إعلامية -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "إدلب هى آخر منطقة عاملة بين مناطق خفض التصعيد الأربع التى تم إنشاؤها فى عام 2017. ومنذ البداية فى جميع اتفاقياتنا حول مناطق التصعيد، كتبنا الشيء الرئيسى – أن هذا تدبير مؤقت.. وهذا يعنى أن لا أحد سيعترف بهذه المنطقة على هذا النحو إلى الأبد، ويعنى أننا نعتبرها وسنعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الدولة السورية والأراضى السورية.

وأضاف :يعنى أيضا أننا لن نسمح بوجود "محميات" للإرهاب البغيض فى سوريا. وهذا يعنى أيضا أننا، بما فى ذلك الرئيس الروسي، قلنا بكل صراحة، إنه يجب القضاء على الإرهاب إن آجلا أم عاجلا".


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