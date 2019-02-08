video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: فنزويلا لم تطلب مساعدة عسكرية من موسكو لحل أزمتها السياسية

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:14 ص
روسيا: فنزويلا لم تطلب مساعدة عسكرية من موسكو لحل أزمتها السياسية الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ
إضافة تعليق

قال رئيس قسم شؤون أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شتينين، إن فنزويلا لم تطلب مساعدة عسكرية من موسكو لحل الأزمة السياسية التي تمر بها.

وأضاف شتينين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - "نأخذ بعين الاعتبار الطلبات، التي يتقدم بها شركاؤنا الاستراتيجيون وندرسها بعناية".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن "الرئيس الشرعي والوحيد في فنزويلا هو نيكولاس مادورو"، وقال :إن الشعب الفنزويلي وحده من يمكنه تقرير مصيره، وتحديد من يكون رئيسه طبقا لدستور البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الروسية: تهديد واشنطن بالتدخل العسكرى فى فنزويلا انتهاك

أميرال: الجيش الأمريكى مستعد لحماية الدبلوماسيين فى فنزويلا

بوليفيا: لن ندعم مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا وعلى كاراكاس حل مشاكلها

مادورو يتهم ترامب بالسعى لاختيار القوة سبيلا لحل الأزمة فى فنزويلا

روسيا

فنزويلا

أمريكا اللاتينية

نيكولاس مادورو




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة