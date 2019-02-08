روسيا: فنزويلا لم تطلب مساعدة عسكرية من موسكو لحل أزمتها السياسية

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قال رئيس قسم شؤون أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شتينين، إن فنزويلا لم تطلب مساعدة عسكرية من موسكو لحل الأزمة السياسية التي تمر بها.

وأضاف شتينين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - "نأخذ بعين الاعتبار الطلبات، التي يتقدم بها شركاؤنا الاستراتيجيون وندرسها بعناية".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن "الرئيس الشرعي والوحيد في فنزويلا هو نيكولاس مادورو"، وقال :إن الشعب الفنزويلي وحده من يمكنه تقرير مصيره، وتحديد من يكون رئيسه طبقا لدستور البلاد.