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روسيا تطالب أمريكا بتدمير أنظمة دفاع صاروخية فى رومانيا وطائرات هجومية

الجمعة، 08 فبراير 2019 08:00 ص
روسيا تطالب أمريكا بتدمير أنظمة دفاع صاروخية فى رومانيا وطائرات هجومية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو (رويترز)
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قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن تدمر أنظمة الدفاع الصاروخية إم.كيه-41 التى نشرتها فى رومانيا من أجل العودة للالتزام بمعاهدة نووية من حقبة الحرب الباردة.

وقالت إن على واشنطن أيضا أن تدمر طائراتها المسيرة الهجومية للسبب ذاته، وذكرت الوزارة أنها استدعت الملحق العسكرى بالسفارة الأمريكية لتسلميه مذكرة تتضمن مطلب موسكو.

وعلقت روسيا اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى خلال مطلع الأسبوع بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنسحب خلال ستة أشهر ما لم تنهى روسيا ما وصفته بانتهاكات للمعاهدة. وتنفى موسكو ارتكاب أى انتهاكات.

 

 


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