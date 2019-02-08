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روسيا تحذر إسرائيل من تداعيات مواصلة ضرباتها الجوية على سوريا

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:11 ص
روسيا تحذر إسرائيل من تداعيات مواصلة ضرباتها الجوية على سوريا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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حذرت روسيا، القوات الإسرائيلية من تداعيات مواصلتها شن ضربات جوية على سوريا، داعية إياها إلى عدم حل مشاكلها الأمنية على حساب الآخرين واحترام سيادة الدولة السورية.
وشدد السفير الروسي لدى إسرائيل أناطولي فيكتوروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم /الخميس/ - على ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها باعتبارها عضوا كاملا في منظمة الأمم المتحدة.
ونفذت إسرائيل - في العامين الماضيين - سلسلة واسعة من الغارات الجوية على المواقع العسكرية داخل سوريا، قالت إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد أو ضد تسليح "حزب الله" اللبناني أو جاءت ردا على تصرفات "عدوانية" من قبل الجيش السوري.


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