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رصف طريق "غرين الغربى" بالبحيرة.. واستمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضى

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:25 م
رصف طريق "غرين الغربى" بالبحيرة.. واستمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضى اعمال رصف الطرق
كتب الأمير نصرى
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قام رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة كوم حمادة بإشراف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بمتابعة تنفيذ أعمال رصف مدخل كفر غرين الغربي بطول 450 مترًا. 
 
وفي ذات السياق، قامت مديرية الطرق والنقل بمتابعة أعمال مسح وتمهيد طريق أبو هواش أمام قرية الخمسين بالإضافة إلى متابعة أعمال مسح وتمهيد طريق جسر ترعة القناوية - محلة كيل مركز أبوحمص. 
 
وشدد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لسرعة تمهيد وصيانة الطرق بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتيسير الحركه المرورية على المواطنين.
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وفى سياق آخر، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى والرى وقوة من الشرطة أسفرت عن إزالة عدد 7 حالات تعدى بإجمالي مساحة 813م٢ عبارة عن أراضى تابعة لهندسة ري كوم حماده وكفربولين، وتنفيذ القرار رقم  32 لسنة 2019 بشارع مسجد يونس عبارة عن  مباني بدون ترخص وقرار رقم  33 لسنة 2019 بعزبه الكاتب وتم هدم بدون ترخيص وأيضا قرار رقم 34 لسنة 2019  بشارع مسجد الرحمن وتم فك الشدة الخشبية والتحفظ على خلاطة - 130 لوح خشب- كمية من الحديد بمركز ومدينه دمنهور.
  
بالإضافة إلى إزالة 18 حالة تعدي علي أملاك الري بمساحة 1480 م بقرية الهواري نطاق مجلس قرية قليشان بايتاى البارود، وإزالة 18 حالة تعدي بمساحة 4905م٢  بنطاق قريتي زُهرة وبولين، عبارة عن 4 حالات تعدي على أراضي تابعة لهيئة الآثار بمساحة 1735 م٢، و 14 حالة تعدي على أملاك الصرف الزراعي بمساحة 3170م٢ وتنوعت حالات التعديات ما بين "زراعات، تشوينات، أسوار، ومواسير مخالفة".
 
وشدد المحافظ علي اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المعتدين لردع المخالفين، وذلك حفاظاً على أملاك الدولة.
 

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