رجال الأعمال: رئاسة السيسى الاتحاد الأفريقى يحفز العلاقات مع القارة السمراء

برلين عبد الحليم سالم

قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى على رئاسة الاتحاد الإفريقى سيكون دافعا ومشجعا للمصدرين وللمستثمرين على حد سواء لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بالقارة السمراء، غير أنه طالب بإزالة المعوقات التى تواجه المستثمر المصرى فى توجيه الصادرات المصرية إلى إفريقيا أو إقامة استثمارات فى بعض دول القارة مباشرة.

وطالب عيسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى معرض فروت لوجستيكا للحاصلات الزراعية فى برلين، الحكومة بإعلان موقفها من صرف المساندة التصديرية المتأخرة للشركات ولا سيما أن الحكومة ستوقف برنامج المساندة بنهاية الشهر الجارى، كما طالب الحكومة بتوضيح مزيد من التفاصيل عن مشروعها الجديد لدعم الصادرات، وخريطة سداد المتأخرات.