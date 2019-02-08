video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رجال الأعمال: رئاسة السيسى الاتحاد الأفريقى يحفز العلاقات مع القارة السمراء

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:23 م
رجال الأعمال: رئاسة السيسى الاتحاد الأفريقى يحفز العلاقات مع القارة السمراء على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والزميل عبد الحليم سالم
برلين عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
عبد-الحليم-سالم
 
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى على رئاسة الاتحاد الإفريقى سيكون دافعا ومشجعا للمصدرين وللمستثمرين على حد سواء لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بالقارة السمراء، غير أنه طالب بإزالة المعوقات التى تواجه المستثمر المصرى فى توجيه الصادرات المصرية إلى إفريقيا أو إقامة استثمارات فى بعض دول القارة مباشرة.
 
وطالب عيسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى معرض فروت لوجستيكا للحاصلات الزراعية فى برلين، الحكومة بإعلان موقفها من صرف المساندة التصديرية المتأخرة للشركات ولا سيما أن الحكومة ستوقف برنامج المساندة بنهاية الشهر الجارى، كما طالب الحكومة بتوضيح مزيد من التفاصيل عن مشروعها الجديد لدعم الصادرات، وخريطة سداد المتأخرات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمعية رجال الأعمال تستضيف اليوم رئيس هيئة الأوقاف سعيد محروس

اخبار الاقتصاد

جمعية رجال الاعمال

الاتحاد الافريفى

القارة السمراء

السيسى




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة