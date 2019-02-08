رئيس "مياه مطروح": تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بـ350 مليون جنيه

تسابق شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، الزمن للانتهاء من تنفيذ إنشاء وتطوير عدد من المشروعات المهمة، التى تم إسنادها بالأمر المباشر من مجلس الوزراء، خلال العام الماضي، بتكلفة 350 مليون جنيه، من خطة العام المالى 2018/2019، بعد توفير الاعتماد المالى اللازم، حيث تم إسناد تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالأمر المباشر لشركة مياه مطروح، لما لها من خبرات وإمكانيات عالية لتنفيذ المشروعات.

وأكد المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، لـ"اليوم السابع" أن مدة تنفيذ المشروعات تراوحت بين 12 إلى 18 شهرًا، خلال الفترة من أول يوليو الماضى حتى 30 يونيو 2019، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال بالمناطق والشوارع الرئيسية، قبل بدء موسم الصيف السياحي.

وأضاف رئيس الشركة، أن المشروعات مرتبة طبقًا لأولوية التنفيذ، وأن هذه الأعمال لا تتضمن تكاليف إعادة الشيء لأصله، حيث من المقرر أن يكون هناك مخصص مالى لهذا البند.

وأوضح خالد أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال، خلال شهر أبريل المقبل، كما حسب الاتفاق مع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، لتكون المدينة جاهزة لاستقبال المصطافين، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال خط الطرد الجديد قطر 900 ملم لمحطة الرفع الرئيسية 2 بالكيلو 2 بمدخل مدينة مرسى مطروح إلى محطة المعالجة بالكيلو 10،مرحلة أولى بتكلفة 170 مليون جنيه، على أن يتم ازدواج الخط بخطة العام المقبل، وذلك لخدمة 70 ألف من السكان.

ونفذت الشركة أعمال تطوير المرحلة الأولى للصرف الصحى بمدينة مرسى مطروح بعمل توسعات فى الشبكة بتكلفة 40 مليون جنيه والذى تم إنشاؤه عام 1980 وتشغيله عام 2000، وذلك لخدمة 180 ألف من السكان.

كما يجرى تنفيذ مشروع رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة مياه مدينة سيوة مرحلة أولى بتكلفة 35 مليون جنيه، لخدمة 25 ألف مواطن، وكان قد سبق الانتهاء تنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه مدينة سيوة بطاقة 5 آلاف متر يوميًا وقابلة للتوسع إلى 15 ألف متر يوميًا.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الانتهاء من أعمال مد شبكة صرف مياه الأمطار، بتكلفة 25 مليون جنيه، بتمويل من محافظة مطروح.

وتضم شبكة صرف مياه الأمطار 4 مسارات رئيسية بمدينة مرسى مطروح، تم الانتهاء من مسارين العام الماضي، ومن المقرر الانتهاء من المسارين الآخرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن هناك عددًا من مشروعات مياه الشرب، التى يتم تنفيذها داخل مدينة مرسى مطروح والمدن الأخرى، لتوفير الخدمة للمواطنين من أهالى المحافظة والمصطافين، والقضاء على المشكلات الخاصة بمياه الشرب فى جميع المناطق على مستوى المحافظة.