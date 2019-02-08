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رئيس الوزراء العراقى يبحث مع سفير مصر لدى بغداد تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:28 ص
رئيس الوزراء العراقى يبحث مع سفير مصر لدى بغداد تعزيز العلاقات الثنائية عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ
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بحث رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى مع السفير المصرى، لدى بغداد علاء موسى العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها فى جميع المجالات.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى ، فى بيان نقلته قناة (السومرية)، الخميس ، إن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع فى المنطقة والقضايا ذات الإهتمام المشترك ، موضحا أن رئيس الوزراء أعرب عن شكره للقيادة المصرية وموقفها الداعم للعراق واعتزازه بالعلاقات الأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعه لزيادة التعاون فى المجالات كافة.

وأضاف البيان أن السفير علاء موسى نقل الى رئيس الوزراء العراقى دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة مصر ، وأكد رئيس الوزراء العراقى تلبيتها فى أقرب وقت ممكن.

 


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