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خالد صلاح
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دبلوماسى روسى:موسكو لا تخطط لنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:06 ص
دبلوماسى روسى:موسكو لا تخطط لنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس القدس
أ ش أ
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أعلن السفير الروسى لدى إسرائيل أناتولى فيكتوروف، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تخطط لنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس

وقال فيكتوروف، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية:- "إن مسألة نقل السفارة الروسية من تل أبيب إلى القدس ليست مطروحة"... مؤكدا التزام روسيا بالإطار القانونى الدولى بشأن القدس، والذى يشمل قرارات مجلس الأمن الدولي.

يُذكر أنه، حتى الآن قامت الولايات المتحدة وجواتيمالا بنقل سفارتيهما إلى القدس منذ 14 و16 مايو الماضي، وقد أثار قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس غضبا فلسطينيا وعربيا ودوليا عارما لمخالفته للقانون الدولى .

 

 


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