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خامنئى: هتاف "الموت لأمريكا" يستهدف ترامب وليس الأمة الأمريكية

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:03 م
خامنئى: هتاف "الموت لأمريكا" يستهدف ترامب وليس الأمة الأمريكية خامنئى وترامب
رويترز
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 قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى اليوم الجمعة إن الإيرانيين سيواصلون هتاف "الموت لأمريكا" ما دامت واشنطن تواصل سياساتها العدائية، لكن هذا الشعار يستهدف الرئيس دونالد ترامب والقادة الأمريكيين وليس الأمة الأمريكية.

وذكر الموقع الإلكترونى الرسمى لخامنئى أنه قال لحشد من ضباط القوات الجوية الإيرانية فى الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية "لن تتخلى الأمة الإيرانية عن هتاف ’الموت لأمريكا’ ما دامت أمريكا مستمرة فى شرها ضد إيران".

وانسحب ترامب فى العام الماضى من الاتفاق النووى الذى أبرمته إيران مع قوى عالمية فى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران مما أضر بشدة بالاقتصاد الإيراني.

وقال خامنئى "’الموت لأمريكا’ يعنى الموت لترامب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(وزير الخارجية مايك) بومبيو. إنه يعنى الموت لحكام أمريكا".

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووى إنقاذه، لكن خامنئى قال إنهم ليسوا أهلا للثقة.

وقال خامنئى "أنصح بعدم الثقة فى الأوروبيين مثلهم فى ذلك مثل الأمريكيين. لا نقول، لا تتواصلوا معهم، لكنها مسألة ثقة".

وكثف الاتحاد الأوروبى انتقاده لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانى لكنه لا يزال ملتزما فى الوقت نفسه بالاتفاق النووي.


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