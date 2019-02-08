حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا بمحافظةالمنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية،والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن، وقيامهم بارتكاب 7 وقائع سرقة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود ومعلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالمنوفية تفيد قيام كلاٍ من "محمد م. ر" 29عاما ، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سرقة – مخدرات"، "أنس أ. م- " 13عاما ، ومقيم بدائرة مركز شرطة تلا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث مركز تلا برئاسة الرائد أحمد الشافعى رئيس المباحث، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة، بإرشادهما تم ضبط المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.