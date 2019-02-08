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جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 400 أمبول لعلاج فيروس سي

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:19 م
جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 400 أمبول لعلاج فيروس سي
كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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تمكنت جمارك مطار القاهرة اليوم الجمعة من ضبط راكب بنجلاديشي الجنسية قادم عمان، حاول تهريب كمية من أمبولات دواد لعلاج فيروس سي.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات الرحلة القادمة على طيران الخليج بمطار2 ، اشتبهت هبة مصطفى العشماوى، مأمور اللجنة فى راكب يحمل جنسية بنجلاديش نظرا لكثرة تردده وارتباكه عند سؤاله عما إذا كان معه أشياء تستدعى دفع رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

واضافت المصادر أنه تم العرض على احمد عشرى مدير الادارة وسيد ممدوح مشرف الصاله الخضراء وامرا بتحويل الراكب للصاله الحمراء  وامر  مصطفى الجندى بتشكيل لجنة مكونه من محمد عبد اللطيف ،ايمان موسى  ، جورج الفونس،هيثم محمد  مأمورى الجمرك وبتفتيش الشنط تم العثور على عدد 400 امبول دواء خاص بعلاج فيرس ،c تم العرض على أحمد عشرى مدير الإدارة، وإبراهيم عبد اللطيف مدير إدارة تفتيش الركاب بمطار القاهرة، قبل عمل محضر ضبط.

 

 


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