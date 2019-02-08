جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب أدوية بتعويضات 1.6 مليون جنيه

كتب هانى عثمان - أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب 2 برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من إحباط محاولة لتهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيادلة، بغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

وقالت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الطيران البريطانية القادمة من لندن اشتبه عمرو عطية مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من إنجلترا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمجد رفعت مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وبتفتيش الحقائب تبين وجود 5490 عبوة أمبولات لأنواع مختلفة من الفيتامينات مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب، وتقدر قيمة التعويضات المستحقة بمبلغ مليون و600 ألف جنيه.

واضافت المصادر أن إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 9 لسنة 2019 وحجز المضبوطات.