جامعة القاهرة تنهى استعدادات استقبال الطلاب فى اليوم الأول للدراسة

كتب وائل ربيعى

أنهت جامعة القاهرة استعدادتها لاستقبال طلابها بمختلف كليات الجامعة، لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018-2019، السبت 9 فبراير بعد انقضاء إجازة منتصف العام.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة جاهزة لانطلاق الفصل الدراسى الثانى، وأنه تم الانتهاء من خطة أعمال التأمين والحماية بالحرم الجامعى، وذلك فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وزيادة أفراد الأمن الإدارى على البوابات، وصيانة منظومة الكاميرات، كما قامت إدارة الجامعة أيضآ بتجهيزات المدن الجامعية والانتهاء من أعمال الصيانة التى جرت خلال فترة الإجازة.

وقال الخشت إنه سيتم اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى، تدريس مقرر التفكير النقدى على كل طلاب الفرقة الأولى، فى إطار مشروع تطوير العقل المصرى، مضيفا أن المقرر يستهدف تزويد الطلاب بمهارات التفكير وتطبيقها فى جميع المواقف والمجالات والمشكلات التى يواجهونها فى حياتهم اليومية، ليكونوا قادرين على تعريف البناء المنطقى للحجج والآراء المطروحة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم إعداد المقرر كمتطلب جامعى وتدريسه فى الفصل الدراسى الثانى وتحويله إلى كتاب إلكترونى، كما تم عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لكيفية تدريسه، وتم التنسيق مع العمداء لتأكيد أن كل الكليات أدرجت مقرر التفكير النقدى ضمن مناهجها الدراسية، شأنها شأن أى مادة دراسية يتم إدراجها ضمن الجدول الدراسى، ولها ساعات تدريسية، ويتم وضعها ضمن جدول الامتحانات، وفى المرحلة الأولى لن تتم إضافتها إلى المجموع، لأنها تجربة جديدة، لكن النجاح فيها وجوبى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة على الكليات إعلان الجداول الدراسية وانتظام المحاضرات وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل من اليوم الأول للفصل الدراسى الثاني، وقيام كل الكليات بإعداد برامج للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وتفعيل خطة الموسم الثقافى بكل كلية.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافى الفنى والصالون الثقافى مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى 2018-2019، بمجموعة من اللقاءات الفكرية والفعاليات الفنية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على حظر العمل الحزبى داخل الجامعة، لافتاً إلى أنه لا تمييز فى الجامعة التى هى بيت لكل المصريين وبيت للوعى السياسى الذى يعلو على كل الصراعات.

وأضاف الخشت أن الجامعة مستمرة فى دعم البحث العلمى الدولى فى كبرى المجلات العلمية الدولية من أجل الاستمرار فى التصنيفات الدولية لتحسين مركز الجامعة من عام لآخر، مشيرا إلى أن الجامعة نجحت فى الوصول إلى مراكز متقدمة دوليا فى العديد من التخصصات، مثل الصيدلة التى تواجدت ضمن أفضل 150 على مستوى العالم، والهندسة 231، والطب 251، بالإضافة إلى جعل مجلة الجامعة الدولية للعلوم التطبيقية (JAR) هدفا للباحثين الأجانب بعد أن جاءت فى المركز السادس على مستوى العالم حسب مؤشر تومسون رويترز.