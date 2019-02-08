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جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى أسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:21 م
جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى أسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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أعلن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية عن فوز جامعة الإسكندرية بدرع عام أول على مستوى الجامعات المصرية في منافسات أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر الذي نظمته جامعة كفر الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من ٢- ٧ فبراير بمشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة من 28 جامعة مصرية تحت شعار " بالعلم والمعرفة ننطلق نحو المستقبل".
 
وأكد على أهمية عقد هذه الفاعليات بما يفجر طاقات الشباب في كافة المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية والعلمية، وتنمية مهاراتهم المختلفة لكي يكونوا قيمة مضافة لمجتمعهم بأفكارهم وإبداعاتهم والقوة الدافعة للتنمية المستدامة للوطن في المستقبل. 
 
وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن طلاب الجامعة حصدوا ١٧ ميدالية خلال مشاركتهم في فعاليـات الملتقي بكفــاءة و جدارة، ٦ ميداليات ذهبية فى الجوالة، وكرة السلة طلبة، والمصارعة، وتنس الطاولة طالبات، وتنس الطاولة زوجى، وتنس طاولة فردى طالبات، والفنون التشكيلية ، و٥ ميداليات فضية فى مسابقة الشطرنج فرق طلبة، وشطرنج فرق طالبات، وفردى شطرنج طالبات، والمصارعة، والاسكواش، والقرآن الكريم، والمقال، و6 ميداليات برونزية فى القوافل الطبية، كرة طائرة طلبة وطالبات، وتنس طاولة زوجى، وتنس طاولة فردى، والمصارعة، وكورال الموسيقى، والحديث الشريف، وأضاف الدكتور جابر أن الطلاب حصلوا أيضاً على مستوى أول جوالة، ومركز أول رياضى بالميداليات على مستوى الجامعات المصرية، ومركز ثالث اجتماعى، والمركز الثالث جامعات فى النشاط الثقافى والفنى.
 
 

 


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