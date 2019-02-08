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تنفيذ 33 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بحملة حق الشعب فى سوهاج

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:12 ص
تنفيذ 33 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بحملة حق الشعب فى سوهاج ازاله تعديات -ارشيفية+
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، ضمن حملة "حق الشعب"، من تأمين تنفيذ 33 قرارا خاصا بالتعديات على أملاك الدولة، والتعدى على أملاك الرى والصرف وهيئة الطرق، بدائرة المديرية، حيث تم استهداف 18 قرارا صادرا من الإدارة العامة للرى والصرف و7 قرارات طرق، و8 قرارات رى وصرف فورى بإجمالى 5094 مترا.

جاءت الحملة للحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة وخطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية، لتلك التعديات لإعطاء الانطباع لدى المتعدين بأن الدولة جادة فى استرداد أراضيها، وتنفيذ الموجة الثانية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، وشملت الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة وأراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم واستكمالا لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على أملاك الدولة.

تم تنفيذ الحملة، بالإشراف الميدانى للواء مدير أمن سوهاج، وبرئاسة اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال، والجنوب، ومساعد المدير لفرقة الشرق، ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.


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