تنشيط السياحة بأسيوط تنظم رحلة تعريفية لطلاب كليات التمريض بـ 11 جامعة مصرية

أسيوط - ضحا صالح

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشط السياحة بمحافظة أسيوط رحلة تعريفية للمعالم السياحية بالمحافظة لطلاب كليات التمريض من 11 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية وذلك على هامش ملتقى الجمعية المصرية العلمية لطلاب كليات التمريض وحديثي التخرج بالجامعات المصرية (ENNSSA)، والذي نظمته كلية التمريض بجامعة أسيوط وتأتي الرحلة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة وجامعة أسيوط.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على أهمية تنظيم الرحلات السياحية لزوار المحافظة لتعريفهم بالمقومات السياحية التي تذخر بها أسيوط والترويج لهذه المواقع السياحية والأثرية والتعريف بما تملكه المحافظة من معالم سياحية وتاريخ عريق وآثار ترجع إلي مختلف العصور، موضحاً أن المحافظة تحرص على إقامة الندوات والرحلات ضمن بروتوكولات التعاون بين هيئة تنشيط السياحة والمديريات الخدمية والهيئات المختلفة والجامعات لنشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع وتنشيط السياحة الداخلية.

بدأت الرحلة بزيارة متحف المحافظة بمدرسة السلام بحي شرق مدينة أسيوط تلاها زيارة إلى معهد أسيوط الديني (معهد فؤاد الأول) حيث كان في استقبالهم مدير المعهد وشرح لهم تاريخ المعهد خلال جولة داخل أروقته كما توجهت الرحلة إلي دير السيدة العذراء بجبل قرية درنكه، والذي يعد آخر محطات رحلة العائلة المقدسة حيث قام أحد رهبان الدير بشرح تفصيلي لتاريخ هذا الدير وأبدي الطلاب سعادتهم البالغة بهذه الزيارة.

وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بأسيوط أنه تم توزيع شنط سياحية علي الطلاب بالرحلة بها كتيبات عن تاريخ محافظة أسيوط، مشيراً إلي اهتمام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بالسياحة الداخلية وفتح المجالات الثقافية أمام قاطني المحافظة وزوارها للتعرف على معالم أسيوط السياحية فضلًا عن تقديم كافة سبل الدعم لتنشيط الحركة السياحية مؤكدًا علي استمرار تنظيم الرحلات والندوات مع جامعة أسيوط وغيرها من الهيئات والمديريات التي تم توقيع البروتوكولات معها.



جانب من الرحلة



جانب من الرحلة



جانب من الرحلة