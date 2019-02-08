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الجمعة، 08 فبراير 2019 02:19 م
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تقرير للبنتاجون: داعش يعيد تشكيلاته فى العراق

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:03 م
تقرير للبنتاجون: داعش يعيد تشكيلاته فى العراق داعش
أ ش أ
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كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن قيام تنظيم داعش الإرهابى بإعادة تشكيلاته فى العراق، مشيرا إلى أن خمسين مقاتلا من الأجانب ينضمون شهريا للتنظيم.

وذكر التقرير -حسبما أفادت قناة العراقية الإخبارية- إن التنظيم بدأ ينمو بشكل خطير فى العراق بوتيرة أسرع مما هو عليه فى سوريا، لافتا إلى أن الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية من المنطقة يمكن أن يسمح لداعش الإرهابى باستعادة الأرض بسرعة.


وأوضح التقرير أن غياب الضغط العسكرى المستمر يمكن التنظيم الإرهابى من استعادة الأرض فى غضون 6 إلى 12 شهرا؛ فى حال لم تأخذ حكومتا العراق وسوريا بالاعتبارات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والدينية.


ويصف التقرير تنظيم داعش الإرهابى بأنه قوة محصنة من خلال القتال، موضحا أنه يجذب حوالى 50 مقاتلا أجنبيا جديدا كل شهر، ولا تزال المجموعة تدر دخلا كبيرا فى سوريا من خلال التجارة بالنفط، ورفع الضرائب، والأنشطة الإجرامية مثل الابتزاز، والخطف فى المناطق التى تتحكم فيها، خاصة بالمناطق الريفية الموجودة فيها.


وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد أكد الأربعاء الماضى أن تنظيم داعش الإرهابى ما يزال نشطا، ولديه بعض الحضور فى العراق.


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