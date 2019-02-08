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تفاصيل سقوط لص بالقليوبية ألقى ربة منزل من الطابق الثالث خشية افتضاح أمره

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:34 م
تفاصيل سقوط لص بالقليوبية ألقى ربة منزل من الطابق الثالث خشية افتضاح أمره اللواء رضا طبلية- مدير أمن القليوبية
القليوبية- نيفين طه
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ألقت مباحث شبين القناطر، القبض على لص قام بإلقاء ربة منزل من الطابق الثالث، أثناء محاولته الهروب خشية افتضاح أمره، ما أسفر عن إصابتها بإصابات خطيرة، تم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى  اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد عبدالله السايح، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من الأهالى بضبط أحد اللصوص قام بإلقاء ربة منزل من الطابق الثالث بعد فشله فى سرقتها، وبمعاينة موقع الحادث تبين أن المتهم جاء من محافظة الشرقية، لحضور حفل عرس أحد أقاربه، وأثناء ذلك تسلل إلى أحد المنازل واختبأ بها حتى صباح اليوم الجمعة.

وأضافت التحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، أنه أثناء قيام المتهم بالبحث عن الأموال والمصوغات الذهبية لسرقتها، شاهدته المجنى عليها" ب.أ" 28 عامًا، وأبناءها ما دفعه للإمساك بأحد أطفالها وتهديدها بإلقائه من الطابق الثالث، وأثناء محاولتها إنقاذ نجلها، قام المتهم بالقائها من البلكونة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات خطيرة، تم نقلها الى مستشفى بنها الجامعى فى محاولة لإسعافها.


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