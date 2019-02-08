تفاصيل رحلة طالب من مدرسته إلى السجن بعد تركه الدراسة و تجارته بالمخدرات

كتب سليم على

السعى وراء تحقيق الربح السريع وتكوين ثروة فى سن صغير، يعجل الكثير من الشباب الصغير العمل بمهن مجرمة قانونيا مثل السرقة وتجارة المخدرات.. فنحن أمام قصة محمد الذى ترك دراسته واتجه لتجارة المخدرات من أجل تحقيق أرباح كبيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة معلومات تفيد بقيام " محمد. س" طالب، 17 سنة، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.

وعاقبت محكمة الطفل بشمال الجيزة، المتهم بالسجن 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.