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تركيا تلقى القبض على قيادى إخوانى متهم بالتورط فى شبكة شذوذ جنسى

الجمعة، 08 فبراير 2019 03:28 م
تركيا تلقى القبض على قيادى إخوانى متهم بالتورط فى شبكة شذوذ جنسى القيادى الإخوانى إبراهيم إسماعيل إسماعيل
كتب:محمد إسماعيل
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قالت مصادر مطلعة إن السلطات التركية ألقت القبض على القيادى الإخوانى إبراهيم إسماعيل إسماعيل المسئول بقسم التربية خلال الأيام الماضية فيما تتكتم قيادات الجماعة حول تفاصيل وملابسات توقيفه.
 
وأشارت المصادر إلى أن القيادى الإخوانى الموقوف كان بطلا لفضيحة قلبت الجماعة خلال الشهر الماضى، حيث تم الكشف فى فيديو مسرب عن تورطه فى استدراج شباب الجماعة لممارسة الشذوذ الجنسي وأطلق عليه وقتها "راسبوتين الإخوان".
 
ورجحت المصادر أن يكون إبراهيم إسماعيل الذى شغل منصب سكرتير محافظ الإسكندرية خلال حكم "المعزول مرسى" قد تم توقيفه بسبب شكاوى من شباب الجماعة الذين حاول استدراجهم لممارسة الشذوذ الجنسى وقدموا بدورهم شكاوى إلى الجماعة انتهت الى تشكيل لجنة للتحقيق معه برئاسة مدحت الحداد عضو مجلس شورى الجماعة والتوصية بفصله من الإخوان.
 
كانت السلطات التركية قد رحلت محمد عبد الحفيظ الصادر بحقه حكم بالإعدام فى قضية اغتيال النائب العام إلى القاهرة وهو ما أثار حالة من الجدل حول اقتراب انتهاء وجود الإخوان فى تركيا.
 
 
 
 

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الإخوان

الإرهاب

الشذوذ الجنسى

تركيا

اردوغان




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