تركيا تحتجز اثنين من قيادات الجماعة الإسلامية بإسطنبول.. أحدهما بايع "داعش"

كتب كامل كامل - أحمد عرفة

يبدو أن وضع الجماعة الإسلامية فى تركيا أصبح مقلقًا للغاية، بعد ورود أنباء عن احتجاز السلطات التركية قياديين من الجماعة الإسلامية، أحدهما أقدم على مبايعة تنظيم داعش الإرهابى.

وكشف ربيع شلبى، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، عن احتجاز السلطات التركية لاثنين من أعضاء الجماعة الإسلامية الهاربين من مصر والمتواجدين فى مدينة إسطنبول التركية، بعد أن بايع بعضهم تنظيم داعش الإرهابى.

وأكد القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اثنين من قيادات الجماعة الإسلامية احتجزتهما السلطات التركية؛ وهما نبيل سعد الدين عضو الجماعة الإسلامية، والذى كان متهم فى القضية محاولة اغتيال حسنى مبارك فى تسعينيات القرن الماضى، وحكم عليه بـ15 سنة سجن، إلا أنه خرج فى عهد الإخوان، وبعد سقوط حكم الجماعة تم اتهامه فى عدة قضايا عنف وإرهاب فى الإسكندرية كما أنه بعد هروبه إلى تركيا بايع تنظيم داعش.

وأضاف ربيع شلبى، أن القيادى الثانى بالجماعة الإسلامية هو عبد الرحمن أبو العلا، والذى أيضا هرب إلى إسطنبول بعد سقوط حكم الإخوان، مشيرًا إلى أن الإخوان والجماعة الإسلامية يسعون لجعل السلطات التركية تفرج عنهما، إلا أنه حتى الآن رغم محاولات الإخوان والجماعة الإسلامية لم يتم الإفراج عن القياديين بالجماعة الإسلامية.

من جانبه، أرجع مصدر داخل الجماعة الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، إلقاء القبض على أحد الأشخاص من أبناء الجماعة الإسلامية فى تركيا بسبب وجود بعض المخالفات القانونية بشأن الإقامة.

وأشار إلى أنه لا يوجد انقلاب من قبل السلطات التركية على أبناء الجماعة الإسلامية، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن هناك غضبًا شديدًا جدًا ينتاب شباب الإخوان بسبب حدوث وشايا من قيادات الإخوان وتقاعس لتسليم بعض الشباب للسلطات فى تركيا، موضحًا أن نبيل سعد الدين كان من أبناء الجماعة الإسلامية لكنه أنتمى لتنظيم داعش الإرهابى.