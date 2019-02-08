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الجمعة، 08 فبراير 2019 03:01 م
خالد صلاح
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تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:02 م
تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد-ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة ٢٤ سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد ٣ سفن حاويات وغادر الميناء ٣سفن ومتواجد علي الأرصفة ٣ سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد  دخول ٣ سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة ٣سفن  ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 
 

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