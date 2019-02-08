تحرير 884 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 884 مخالفة مرورية متنوعة و شملت446 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و19 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و18مخالفة انتظار خاطئ وحجز10 سيارات و54 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو13 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 10 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 5 مخالفات بيئة و 101 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 11 لمخالفة خط السير و11 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و8 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 24 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 22مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6سيارات متروكة و17 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير19 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و18 مخالفة مواقف عشوائية، و6 مخالفات طمس لوحات معدنية، وتحرير22 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.