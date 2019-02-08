"تجارة القاهرة": 7 تخصصات ببرنامج جورجيا وتطوير المناهج

وائل ربيعى

قال الدكتور محمد حسن القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إنه تم تطوير المناهج الدراسية لبرنامج جورجيا واستيفاء المعايير العالمية من خلال التعاون على نطاق واسع لمراقبة جودة البرنامج، بما يتناسب سوق العمل.

وأوضح حسن، أن خريجى برنامج البكالوريوس المشترك بين الكلية وكلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية جورجيا الأمريكية يحصلون على درجة البكالوريوس فى تخصصات: "التمويل والاستثمار، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، ريادة الأعمال، المحاسبة والتمويل، المحاسبة والمراجعة، إدارة الأخطار والتأمين".

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن تجديد اتفاقية برنامج التعليم الدولى المشترك "جورجيا بكلية التجارة" بين جامعتى القاهرة وجورجيا بولاية أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، كما تم التوقيع على الاتفاقية الإدارية السنوية لنفس البرنامج عن العام الجامعى 2019/2018.

وتضمن تجديد الاتفاقية، الموافقة على قبول 400 طالب سنويا بدلآ من 350 أى بزيادة حوالى 17% خلال فترة السنوات الثلاثة القادمة، نظرا لنجاح البرنامج والإقبال الكبيرمن الطلاب للالتحاق به.