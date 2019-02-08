video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 06:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"تجارة القاهرة": 7 تخصصات ببرنامج جورجيا وتطوير المناهج

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:00 ص
"تجارة القاهرة": 7 تخصصات ببرنامج جورجيا وتطوير المناهج جامعة القاهرة - أرشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد حسن القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إنه تم تطوير المناهج الدراسية لبرنامج جورجيا واستيفاء المعايير العالمية من خلال التعاون على نطاق واسع لمراقبة جودة البرنامج، بما يتناسب سوق العمل.

وأوضح حسن، أن خريجى برنامج البكالوريوس المشترك بين الكلية وكلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية جورجيا الأمريكية يحصلون على درجة البكالوريوس فى تخصصات: "التمويل والاستثمار، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، ريادة الأعمال، المحاسبة والتمويل، المحاسبة والمراجعة، إدارة الأخطار والتأمين".

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن تجديد اتفاقية برنامج التعليم الدولى المشترك "جورجيا بكلية التجارة" بين جامعتى القاهرة وجورجيا بولاية أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، كما تم التوقيع على الاتفاقية الإدارية السنوية لنفس البرنامج عن العام الجامعى 2019/2018.

وتضمن تجديد الاتفاقية، الموافقة على قبول 400 طالب سنويا بدلآ من 350 أى بزيادة حوالى 17% خلال فترة السنوات الثلاثة القادمة، نظرا لنجاح البرنامج والإقبال الكبيرمن الطلاب للالتحاق به.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشيخ سلطان القاسمى خلال زيارته لجامعة القاهرة: مصر ثقفتنى وظلت واقفة فى وقت يترنح ويسقط الآخرون.. ويؤكد: جاء وقت رد الجميل.. وزير التعليم العالى لحاكم الشارقة: "اللى بنحس بحبه لبلدنا نحطه جوه قلوبنا".. صور

برنامج جورجيا

جامعة القاهرة

كلية التجارة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة