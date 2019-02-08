تأخر إقلاع 9 رحلات من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة والأحوال الجوية

كتب هانى عثمان - أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 9 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية فى مطارات الوصول.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن رحلتى الخطوط التركية 693 و691 المتجهتين إلى إسطنبول، ورحلتى الخطوط نسما 120 المتجهة إلى تبوك، 140 المتجهة إلى القصيم، تأخر إقلاعهم بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط المصرية العالمية 5340 المتجهة مدريد، ورحلة الخطوط فلاى ناس 566 المتجهة إلى جدة ورحلة الخطوط الأردنية 508 المتجهة إلى عمان، ورحلة الخطوط لوفتهانزا 587 المتجهة إلى ميونخ، ورحلة الخطوط طيران الاتحاد 650 المتجهة لأبو ظبى، تأخرت بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية فى مطارات الوصول.