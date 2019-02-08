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بعد ضربات جوية فى تشاد.. فرنسا تدعو رعاياها لتوخى الحذر

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:00 ص
بعد ضربات جوية فى تشاد.. فرنسا تدعو رعاياها لتوخى الحذر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس ( رويترز)
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دعت فرنسا مواطنيها فى تشاد، يوم الخميس، إلى توخى الحذر بعد قيام مقاتلات فرنسية بضرب قافلة مسلحة تابعة لمتمردين عبرت من جنوب ليبيا الأسبوع الماضى لاستهداف الرئيس إدريس ديبي.

ودمرت الطائرات الحربية نحو 20 شاحنة صغيرة يوم الأربعاء فى ثالث يوم من الضربات الجوية بعدما طلب ديبى دعما من باريس. وتعتبر فرنسا الرئيس التشادى عنصرا أساسيا فى حملة إقليمية كبيرة ضد المتشددين.

وقالت السفارة فى رسالة إلى 1500 فرنسى فى تشاد "فى ظل العمليات الجوية التى ينفذها الجيش الفرنسى فى شمال شرق تشاد وللحيلولة دون وقوع أى ضرر عليهم فإنه ينبغى للمواطنين الفرنسيين أن يلزموا الحذر".

وتتزامن الضربات الجوية، التى بدأت يوم الأحد، مع زيادة نشاط المتمردين التشاديين فى جنوب ليبيا منذ أن توعدوا فى العام الماضى بالإطاحة بديبي.

وأعلن اتحاد القوى المقاومة، وهو تحالف من المتمردين التشاديين أنشئ عام 2009 بعدما كاد يطيح بديبي، أنه يقف وراء توغل نحو 50 شاحنة صغيرة هذا الأسبوع لمسافة تزيد على 600 كيلومتر فى عمق الأراضى التشادية.

 

 

 


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