video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: اتفاق على تبادل جثامين الأسرى بدءا من اليوم ولمدة شهر

الجمعة، 08 فبراير 2019 08:00 م
اليمن: اتفاق على تبادل جثامين الأسرى بدءا من اليوم ولمدة شهر الجيش اليمنى
عمان )أ ش أ(
إضافة تعليق

أكد وفد الحكومة اليمنية في الأردن، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على تبادل جثامين الأسرى مع "ميليشيات الحوثي" بدءا من اليوم ولمدة شهر.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن عضو وفد الحكومة الشرعية يحيى الحاسر، قوله "إن التنفيذ سيتم على عدة مراحل، منها حصر وانتشال الجثامين، لافتا إلى أن المباحثات لم تفشل كما أشيع.

وتواصلت لليوم الرابع في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن بإشراف أممي.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعات ضمت وفدي الحوثيين والحكومة الشرعية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث إن اللجنة بحثت الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدا أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق الاتفاق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركات اتصالات تدرس مغادرة اليمن بسبب الضغوطات التى تتعرض لها من الحوثيين

الأمم المتحدة: طرفا حرب اليمن يوافقان على تسوية مبدئية فى الحديدة

مقتل 3 قادة " ميدانيين " من عناصر الميليشيا "الحوثية " شمالى اليمن

اليمن

الاردن

مليشيا الحوثى

الحكومة اليمنية




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة