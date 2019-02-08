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النيابة بدأت رحلة القصاص من لص بإحالته إلى محكمة جنح قصر النيل

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:00 ص
النيابة بدأت رحلة القصاص من لص بإحالته إلى محكمة جنح قصر النيل مشغولات ذهبيه - ارشيفيه
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح لمحاكمته بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة مواطن.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة والتخصص فى سرقة الشقق بأسلوب المفتاح المصطنع.

بدأت القضية أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع طلعت حرب، حيث اشتبه رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، فى شخص تبين بعد فحصه أنه "على . أ . ع" 20 سنة، عاطل، ومقيم بالمنوفية ومطلوب حبسه 3 سنوات لإدانته فى  قضية تبديد.

وبتفتيش المتهم ضبط رجال المباحث بحوزته مشغولات ذهبية ، و5780 جنيه، 50 ريال سعودى.

وبمناقشته اعترف المتهم أمام المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قصر النيل، بسرقتها من مسكن "وائل . س . إ" 31 سنة، فنى تكييف، بأسلوب " التسلق"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة مضيفا أنه لم يكن قد اكتشفها.

 


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