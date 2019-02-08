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الكهرباء توقع بروتوكول مع المصرية للسياحة والفنادق لتعظيم استخدام الطاقة الشمسية

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:28 ص
الكهرباء توقع بروتوكول مع المصرية للسياحة والفنادق لتعظيم استخدام الطاقة الشمسية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق لتعظيم استخدام الطاقة الشمسية فى امداد المنشآت والمبانى التابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق بحضور ممثلين من الجانبين .

 

أوضح الدكتور شاكر أن هذا البروتوكول يتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتقديم الدعم والمشورة الفنية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق فى مجالات تطبيقات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه.

 

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هذا البروتوكول سيكون بمثابة مظلة لبدء التعاون فى مجال تعظيم استخدام الطاقة الشمسية فى امداد المنشآت والمبانى التابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية ، الأمر الذى سوف يسهم فى خفض مقابل استهلاك الكهرباء، علاوة على الرسالة الايجابية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة فى المنشآت السياحية وخاصة الفنادق المملوكة للدولة مما قد يشجع باقى الفنادق العاملة فى مصر على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى استهلاكها فى القطاعات المختلفة مع نشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من مردودات ايجابية على تعظيم فرص العمل أمام الشباب وتنمية آليات ريادة الأعمال.

 

وأضاف شاكر أن هذا التعاون يأتى فى إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى دعم نشر التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مصر للمساهمة فى تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتشجيع استخدام الطاقة الخضراء للمساهمة فى توفير الوقود الأحفورى وخفض انبعاث غازات الاحتباس الحرارى المسببة لظاهرة التغيرات المناخية ، الأمر الذى سوف يسهم فى تحقيق استراتيجية الوزارة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالى القدرات المركبة إلى 20% فى عام 2022، وتأكيداً لسياسة الحكومة المصرية والقيادة السياسية المصرية للتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة

 

و تم بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والسيد شريف بندارى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق.

 


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