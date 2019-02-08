"القضاء الإدارى" تفصل فى الطعون ضد المرشحين بانتخابات أشمون حتى 11 فبراير

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

وفق الجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فإن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بدأت فى الفصل فى الطعون على المرشحين بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، أمس الخميس.

ووفق هذا الجدول تنظر محكمة القضاء الإدارى أى طعون تقدم ضد المرشحين المعلن أسماؤهم فى القائمة المبدئية، حتى الاثنين 11 فبراير الجارى، لتعلن بعدها الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 12 فبراير، وتبدأ فى اليوم ذاته فترة الدعاية الانتخابية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة المبدئية للمرشحين لدائرة أشمون بالمنوفية، على المقعد الخالى لوفاة نائبها، والتى تضمنت 17 مرشحًا بعد استبعاد أحد المرشحين، لعدم تقديم موقفه من التجنيد.

وكان المستشار محمود الشريف قد صرح لـ"اليوم السابع"، إن لجنة فحص أوراق المرشحين قامت بفحص الأوراق المقدمة إليها من المرشحين والتى تبين استيفاء جميع الأوراق بالنسبة لـ17 مرشحًا بينهم مرشح عن الأحزاب السياسية والباقين مستقلين، فيما قررت استبعاد أحد المرشحين لعدم استيفائه الشروط والأوراق.

وتجرى الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة أشمون بالمنوفية فى الخارج يومى 1 و2 مارس المقبل، فيما تجرى انتخابات الداخل يومى 10 و11 من الشهر ذاته.