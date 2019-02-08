القبض على 15 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 15 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 15 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وقليوب وبنها، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة 60 جرام استروكس، و130 جراما من الهيروين المخدر، و350 جراما من الحشيش المخدر، و360 قرصا مخدرا، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.