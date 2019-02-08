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القبض على هاربين محكوم عليهما فى 116 حكم قضائى متنوع بالقاهرة

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:32 م
القبض على هاربين محكوم عليهما فى 116 حكم قضائى متنوع بالقاهرة حبس - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقي رجال مباحث إدارة تأمين المعادى، القبض على "شعبان ع. د" 30، عامل، ومقيم العدوة بالمنيا، مطلوب التنفيذ عليه فى 85 حكم حبس جزئى ومستأنف  فى قضايا "تبديد" بإجمالى حبس 90 سنة.


كما تمكنت مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط "فودة ع.ع" 51 سنة، صاحب محل ملابس، ومقيم بالجيزة "مستأجر شقة بدائرة القسم" مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير محكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات، ومطلوب التنفيذ عليه فى 30 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا" شيكات، تبديد " بإجمالى حبس 34 سنة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

 


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