الفصل الدراسى الثانى يبدأ غدًا السبت.. واستعدادات مكثفة من "التعليم"

كتب محمود طه حسين

رسميًا انتهت أمس الخميس 7 فبراير الجارى، إجازة نصف العام الدراسى حسبما حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خريطة العام الدراسى الجارى على أن تنطلق الدراسة السبت المقبل 9 فبراير.

والتيرم الثانى ينطلق السبت 9 فبراير، الجارى ويبدأ طلاب الثانوية العامة كتابة الاستمارة الورقية لدخول الامتحانات، كما يتسلم طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة التابلت، حيث من المقرر أن يشهد الفصل الدراسى الثانى نشاطا مكثفا لفاعليات كثيرة خلال التيرم.

الجدير بالذكر أن الفصل الدراسى الثانى تصل مدة الدارسة فيه قرابة الـ"90 يومًا".