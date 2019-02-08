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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:33 م
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 420.6 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 417.6 مليون ورقة، بقيمة 791.1 مليون جنيه. 
  
 فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 237.2 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 142.9 مليون ورقة بقيمة 449.5 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 92.1 مليون ورقة بقيمة 382.1 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 53.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 125.4 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 50 مليون ورقة منفذة بقيمة 435 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 34.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 240.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 25.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 367.8 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 18.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 137 مليون جنيه.
 
وحل قطاع الكيماويات والبنوك، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 15.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 201.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 15.1 مليون ورقة بقيمة 514.3 مليون جنيه.
 

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