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العصار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربى" وشركة "JST" الكورية

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:04 ص
العصار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربى" وشركة "JST" الكورية الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى
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شهد الدكتور محمد سعيد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركة " JST"، وهى إحدى الشركات الرائدة بكوريا الجنوبية، فى مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات الصلبة إلى الوقود البديل "RDF" وذلك بديوان عام الوزارة.

يأتى توقيع هذا البروتوكول، فى ظل اهتمام الدولة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المخلفات والمساهمه فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى التعاون مع شركة (JST) والإنتاج الحربى لإقامة محطات تدوير مخلفات تنتج الوقود البديل (RDF) لتشغيل أفران مصانع الأسمنت بدلاً من الفحم، حيث يأتى هذا التعاون من خلال الاستراتيجية الخاصة بوزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية، لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل جمهورية مصر العربية.

من جانبه، أكد المهندس هيون كيوجونج المدير التنفيذى لشركة " JST " ، على أهمية التعاون مع شركات الإنتاج الحربى، نظرا لجودة وتميز مُنتجاتها، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتوفير إمكانيات تكنولوجية، وكوادر بشرية مؤهلة، ومُشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التى تشهدها مصر في الوقت الحالى، الأمر الذي دعا إلى رغبة " JST  " في التعاون مع "الإنتاج الحربي".

وأكد هيون، عن ثقته في نجاح هذا التعاون لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال تدوير المخلفات والحصول على مصادر للطاقة المتجددة،  خاصة وأن شركة " JST " تعمل في مجالات متعددة يمكن الاستفادة منها بمصر مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات.

 

 


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