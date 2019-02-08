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العراق: قوات الأمن تفكك خلية تابعة لداعش فى ديالى

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:13 م
العراق: قوات الأمن تفكك خلية تابعة لداعش فى ديالى قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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تمكنت القوات الأمنية المشتركة العراقية ، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى شمال شرق محافظة ديالى .

وقال رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى ، صادق الحسيني، - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - " إن الاستخبارات ومكافحة الإرهاب فى ديالى نجحت بتفكيك واعتقال أفراد خلية إرهابية خطيرة كانت تنشط فى ريف خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة)" .

وأضاف أن الاستخبارات أدت دوراً فعالاً ومهماً فى الحرب على داعش وخلاياه ونجحت فى تفكيك واعتقال أفراد خلايا خطيرة فى مناطق متفرقة من ديالى خلال الاشهر الماضية ما أسهم فى احباط هجمات واعمال عنف كادت تؤدى بحياة الكثيرين .

فى سياق متصل، أفاد مصدر محلى عراقي، اليوم الجمعة، بأن مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب فى كربلاء ألقت القبض على أربعة مطلوبين بتهمة الإرهاب.

وأضاف المصدر، أن تنفيذ أوامر إلقاء القبض على المتهمين تأتى بهدف القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب حماية أمن المواطنين العراقيين.


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