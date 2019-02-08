"الصخور للبلاستيك" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 3.2 مليون ورقة بقيمة قدرها 839.1 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1.7 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى بحجم تداول بلغ 930.7 ألف ورقة، وبقيمة 361.9 ألف جنيه.

وجاءت شركتا انترناشيونال بزنيس كوربوريشن ، للتجارة والتوكيلات العقارية، فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول للأولى 0.9 ألف ورقة بقمية 2.9 ألف جنيه، و0.1 ألف ورقة بقيمة 0.9 ألف جنيه.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 6.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.99 مليون جنيه من خلال تنفيذ 758 عملية.