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الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:09 ص
الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث ختان الإناث ـ أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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وجهت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية، المفتشين من حَملة الضبطية القضائية بالقطاع، إلى تشديد مراقبة العيادات الخاصة لمنع جرائم ختان الإناث.

 

وقال مصدر مسئول بقطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية، لـ"اليوم السابع"، إنه جرى توجيه المفتشين وسيتم تدريبهم على آليات الكشف والمتابعة لهذه الجرائم مع إخطارهم بالآليات القانونية التى يجب إتباعها مع المخالفين.

 

وأوضح المصدر، أن القانون جرم ختان الإناث وحدد عقوبات السجن المشدد على مرتكبيها، مضيفًا أن هناك تعاونًا مع المجلس القومى للسكان لنشر التوعية بين الأطباء الجدد بخطورة هذه الجريمة على الصحة العامة للفتيات .


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الصحة

العلاج الحر

ختان الاناث

الختان

جريمة الختان




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