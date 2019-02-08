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الصحة: تنفيذ انشطة شبابية بأسوان والمحافظات للتوعية بتنظيم الأسرة

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:30 م
الصحة: تنفيذ انشطة شبابية بأسوان والمحافظات للتوعية بتنظيم الأسرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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نظمت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة، احتفالية شبابية بعنوان "حواديت من أسوان"، بالتعاون مع محافظة أسوان لتشجيع مشاركة الشباب في الأنشطة المجتمعية، وزيادة الوعي بتنظيم الأسرة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم 3 عروض مسرحية للترويج لمفهوم ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، ولنشر الوعي المجتمعي بمفهوم تنظيم الأسرة ، مضيفا  أن فعاليات الاحتفاليات الشبابية تتزامن مع إجازة نصف العام.
 
من جانبها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن هذا النشاط هو نواة لثقل خبرات الشباب بمفهوم تنظيم الأسرة من خلال توعية شباب مصر بتنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية وادراجهم في أنشطة للترويج لها من خلال تنفيذ أفكار مختلفة ومبتكرة للأنشطة الاعلامية المجتمعية عقب رفع كفاءتهم في مجال نقل المعلومات بأساليب إعلامية علمية مدروسة من الشباب لأقرانهم من الشباب وبلغة مشتركة تساهم في وصول الرسالة للشباب المستهدف بتلك الرسائل وليكونوا رسل لنقلها للشباب الآخر وكذا لأفراد أسرهم، لافتة إلى أنها تعد تجربة لتنفيذها في اماكن تجمعات الشباب مثل نوادي الشباب أو ساحات الجمعيات أو قصور الثقافة.
 
ولفتت" السنباطي" إلى أن هذا النشاط سوف يتنقل من محافظة إلى أخرى خلال هذا العام مع التركيز على فئة الشباب ، والمنتظر أن  يكونوا أباء وأمهات المستقبل والدعاة الحقيقين لتنظيم الأسرة من خلال وعيهم بمفهومها ومردودها على حياتهم القادمة ، موضحة  أن هذا النشاط يأتي في إطار جهود قطاع تنظيم الأسرة لمواجهة النمو السكاني السريع في مصر من خلال تقليل الحاجة غير الملباة للنساء والرجال لخدمات المشورة ووسائل تنظيم الأسرة ، وضمن سلسلة من الأنشطة المجتمعية المميزة التي تهدف إلى جذب شرائح مختلفة من السكان.
 
ونوهت " السنباطي" أن تلك الأنشطة ترتكز على إشراك قادة المجتمع وصناع القرار والجمعيات الأهلية ، في تنفيذ الأنشطة المختلفة لدعم وتحفيز المجتمع لفهم تنظيم الأسرة بشكل أفضل وكذلك تأثيره على الفرد، سيدات أو رجال أو أطفال.
 
 

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